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Çin’de doğalgaz boru hattında patlama: 35 yaralı

Doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamada yaralanan 35 kişi hastaneye kaldırıldı

AA | 11.06.2018 - 09:14..
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qweqwe

Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, gece saatlerinde Çienşinan kenti yakınlarında Çin petrol şirketi China National Petroleum Corp tarafından işletilen boru hattında gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

DEV PATLAMA

Patlamada yaralanan 35 kişi tedavi altına alındı. Patlama sonrası otomatik güvenlik kontrol sisteminin boru hattını kapattığı kaydedildi.

CCTV, patlamanın ardından yükselen büyük bir alev topu ve dumanın görüntülerini yayınladı.



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