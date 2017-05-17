taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.162
USD
3,5503
EURO
3,9479
ALTIN
141,85
PETR
51,2200

Çin'de drone'lara kayıt zorunluluğu

Çin'de 250 gramdan ağır drone'lar sahibinin gerçek ismiyle kayıt altına alınacak.

17.05.2017 - 09:24
  1. Haberler
  2. Teknoloji

çin

Çin Sivil Havacılık İdaresinin drone'lara ilişkin yayımladığı düzenlemeye göre, söz konusu ağırlıktan fazla gelmesine rağmen sahiplerinin gerçek ismiyle kaydı yaptırılmayan drone'lar ülke halk güvenliğine tehdit oluşturuyor.

VERİ BANKASI OLUŞTURULACAK

Drone'lara yönelik ulusal kayıt sisteminin oluşturulduğu belirtilen düzenlemede, bu şekilde toplanan bilgilerle veri bankası oluşturulacağı bildirildi. Ayrıca, kayıt sistemi ile drone pazarının düzenlenmesi ve hava alanlarında uçuş güvenliğinin de sağlanması amaçlanıyor.

SON GÜN 1 HAZİRAN

Drone sahiplerin kayıtlarını 1 Haziran'dan önce yaptırması gerekiyor.

İzinsiz girdiği havalimanlarında uçak ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan drone'lar, ülkede uçuşların ertelenmesine veya iptal edilmesine neden olabiliyor.

Çongçing Ciangbey Uluslararası Havalimanı'na geçen pazar drone'ların izinsiz sokulması nedeniyle çok sayıda uçuş ya iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Bundan dolayı 6 bin yolcu mağdur olmuştu.

Nisan ayında ise Çıngdu Uluslararası Havalimanı'na drone'ların izinsiz sokulmasından dolayı 10 bin yolcunun mağdur olmasına yol açan uçuş iptal ve rötarları yaşanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

25
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

168
HSK'ya seçilen isimler belli oldu

HSK'ya seçilen isimler belli oldu

18
Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

8
Otoyollarda yeni dönem

Otoyollarda yeni dönem

105
ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

17
Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM