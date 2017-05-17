Çin'de drone'lara kayıt zorunluluğu

Çin Sivil Havacılık İdaresinin drone'lara ilişkin yayımladığı düzenlemeye göre, söz konusu ağırlıktan fazla gelmesine rağmen sahiplerinin gerçek ismiyle kaydı yaptırılmayan drone'lar ülke halk güvenliğine tehdit oluşturuyor.

VERİ BANKASI OLUŞTURULACAK

Drone'lara yönelik ulusal kayıt sisteminin oluşturulduğu belirtilen düzenlemede, bu şekilde toplanan bilgilerle veri bankası oluşturulacağı bildirildi. Ayrıca, kayıt sistemi ile drone pazarının düzenlenmesi ve hava alanlarında uçuş güvenliğinin de sağlanması amaçlanıyor.

SON GÜN 1 HAZİRAN

Drone sahiplerin kayıtlarını 1 Haziran'dan önce yaptırması gerekiyor.

İzinsiz girdiği havalimanlarında uçak ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan drone'lar, ülkede uçuşların ertelenmesine veya iptal edilmesine neden olabiliyor.

Çongçing Ciangbey Uluslararası Havalimanı'na geçen pazar drone'ların izinsiz sokulması nedeniyle çok sayıda uçuş ya iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Bundan dolayı 6 bin yolcu mağdur olmuştu.

Nisan ayında ise Çıngdu Uluslararası Havalimanı'na drone'ların izinsiz sokulmasından dolayı 10 bin yolcunun mağdur olmasına yol açan uçuş iptal ve rötarları yaşanmıştı.