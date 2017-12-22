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Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü inşa edildi

488 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki köprünün zemini cam kaplı.

AA | 22.12.2017 - 11:14..
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  2. Dünya

Cam köprü, Pingşan ilçesindeki Hongyagu turistik alanında bulunan bir vadide yerden 218 metre yükseklikte inşa edildi.

BİN 77 CAM PANEL KULLANILDI

China Daily gazetesinin haberine göre, Her biri 4 santimetre kalınlığındaki bin 77 cam panel kullanılarak yapılan, 70 ton ağırlığındaki köprünün iki gün sonra açılması planlanıyor.

Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü inşa edildi

2 BİN KİŞİYİ TAŞIYABİLECEK

Köprünün inşasından sorumlu Liu Çiçi, "Gök Köprü" olarak da isimlendirilen köprünün 2 bin kişiyi aynı anda taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandığını, ancak köprüye tek seferde 500 kişinin çıkmasına izin verileceğini kaydetti.

Liu, “Köprünün yük taşıma kapasitesi, ülkenin standart köprülerinden 3,5 kat daha fazla ancak yine de en fazla 500 kişiye müsaade edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü inşa edildi

ÖNCEKİ KÖPRÜ 2 HAFTA DAYANDI

Çin'de geçen yıl da Hunan eyaletinde 430 metre uzunluğunda bir cam köprü yapılmıştı.

Eylül 2015’te Hunan eyaletinde inşa edilen 120 metre uzunluğundaki köprünün camlarında, normal camlardan 25 kat daha dayanıklı olduğu iddia edilmesine rağmen sadece iki haftada çatlaklar oluşmuştu.

Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü inşa edildi

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