taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.848
USD
3,5393
EURO
3,7133
ALTIN
131,02
PETR
56,7300

Çin'de dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

Çin'de yaklaşık bir kilometre 300 metre uzunluğundaki Beipanjiang Köprüsü'nün açılışı yapıldı.

02.01.2017 - 13:11
  1. Haberler
  2. Emlak

Çin'in Xuanwei ve Shuicheng bölgeleri arasındaki dört saatlik karayolunu yaklaşık bir saate indiren Beipanjiang köprüsü manzarası ile görenleri büyüledi.

Çin'de dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

140 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Yaklaşık bir kilometre 300 metre uzunluğundaki asma köprü, yerden 565 metre yükseliğiyle de dünyanın en yüksek köprüsü olarak kayıtlara geçti. 140 milyon dolara mal olduğu belirtilen köprünün manzarası da görenleri büyüledi.

Çin'de dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

REKOR KIRILDI

Eylül ayında sonlanan inşaatla birlikte, Çin zaten kendi elinde olan 495 metrelik rekoru geçmiş oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

346
Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

67
Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

68
Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

175
Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

283
Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

735
TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM