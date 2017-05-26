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Çin'de eski polis müdürü idam edildi

Eski üst düzey polis şefi Cao Liping, idam cezasının onaylanmasından sonra hemen infaz edildi.

26.05.2017 - 09:40
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çin

Şinhua ajansının haberine göre; Şanşi eyaletinin başkenti Tayyüen'deki Yüksek Halk Mahkemesi, eski üst düzey polis şefi Cao Liping'e kasten adam öldürmek, rüşvet almak, yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan verilen ölüm cezasını onadı.

İNFAZ ETTİLER

Cao'nun cezası, kararın açıklanmasından hemen sonra infaz edildi.

Cao, emniyet müdürü olarak görev yaptığı 2008-2010 döneminde bağış adı altında 23 milyon 680 bin yüen (yaklaşık 12,3 milyon lira) rüşvet almak ve 2015'te bir kadını öldürmekten suçlu bulunmuştu.

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