Çin'de füze savar denemesi

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ile, dün Çin sınırları dahilinde füze savar sistemi teknolojisinin kullanıldığı başarılı bir savunma tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

"HİÇBİR BÖLGE YA DA ÜLKEYİ HEDEF ALMIYOR"

Denemenin beklenen hedefe ulaştığı vurgulanan açıklamada, söz konusu tatbikatın tamamen savunma amaçlı olduğu ve hiçbir ülke ya da bölgeyi hedef almadığı ifade edildi.

Açıklamada diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Pekin yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore balistik ve nükleer tehdidine karşı Güney Kore'de konuşlandırmaya başladığı THAAD'a (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) karşı yeni silahlar deneyeceğini açıklamıştı.



