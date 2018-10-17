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Çin'de giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör üretildi

Çinli bilim insanları, mobil cihazlar için giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör üretti.

AA | 17.10.2018 - 00:39..
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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hınan eyaletindeki Cıngcou kentinde bulunan Cıngcou Üniversitesinden bilim insanları, mobil elektronik aletlere güç sağlamak için insan hareketlerinden enerji üretebilen nanojeneratör geliştirdi.

RAHAT, GİYİLEBİLİR VE YIKANABİLİR "JENERATÖR"

Sık sık bataryaları biten ve şarj edilmesi gereken mobil cihazlar için enerji sorununun çözüldüğü belirtilen haberde, su geçirmez nanoliflerden üretilen mini jeneratörlerin esnek, rahat, giyilebilir ve yıkanabilir özellikte olduğu kaydedildi.

Çin'de giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör üretildi

MEKANİK ENERJİYİ ELEKTRİĞE ÇEVİRİYOR

Pamuksu bir yapıya sahip olduğu belirtilen ve elbiseye yapıştırılabilen nanojeneratörlerin, insanların hareketlerinden ortaya çıkan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirdiği vurgulanan haberde, bu buluşun, kendi kendine şarj edilebilen elektronik cihazların geliştirilmesi için yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

Çalışma, Materials Chemistry A dergisinde yayınladı.

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