Çin'de hava kirliliği nedeniyle sarı alarm verildi

Şinhua ajansının haberine göre, havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5 değerinin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insan sağlığı için üst sınır kabul edilen limitin 6-8 katına çıkması nedeniyle sarı alarm verildi.

Yarına kadar devam etmesi planlanan alarm nedeniyle kentteki inşaat faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

18 ŞEHİRDE 260 GÖREVLİ ÇALIŞACAK

Bu arada Çin Çevre Koruma Bakanlığı, ülkedeki hava kirliliği nedeniyle 15 Şubat'tan 15 Mart'a kadar 260'ın üzerinde denetim görevlisini başkent Pekin dahil ülkenin 18 şehrinde görevlendirecek.

18 gruptan oluşacak söz konusu denetim ekipleri, yerel yönetimler ve şirketlerin hava kirliğiyle mücadele performanslarını denetleyecek ve hava kalitesine zarar verdiği tespit edilen kurumlara ceza yazacak.

DÜNYANIN EN KİRLİ ŞEHİRLERİ ÇİN'DE

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.