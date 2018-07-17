Çin’de heyelanda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Çin’in Sichuan Eyaleti’nde heyelan nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.
Çin’in birçok bölgesinde yağan şiddetli yağmurlar trafikte aksamalara neden olurken, bazı bölgelerde sel ve heyelan meydana geldi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Çin’in Sichuan Eyaleti’nin güneybatısındaki Tbet ve Qiang Özerk bölgesinde 21 turisti taşıyan araçlar yağan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan heyelanda bir parkta mahsur kaldı.
Hemen harekete geçen yerel polis 21 turistin mahsur kaldığı bölgeye 2 kurtarma ekibi gönderdi. Kurtarma ekipleri heyelandan etkilenen bölgeden geçerek turistlere ulaştı. Hemen harekete geçen kurtarma ekipleri karanlıkta el fenerleri ile yağmur sularıyla taşan nehirden ipler yardımıyla turistleri kurtarmayı başardı.
Sichuan Eyaleti’nde bu yaz yağan şiddetli yağmurlar yüzünden meteoroloji yetkilileri, halkın, yağmur devam ettikçe potansiyel felaketlere hazırlıklı olması konusunda uyardı.