Çin’de heyelanda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

1 Kuzguncuk kentsel dönüşüm alanı ilan edildi İstanbul Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Mahallesi kentsel dönüşüm ile yeniden canlanacak.

2 Sınavsız ikinci üniversite şansı Anadolu Üniversitesi, lisans ve önlisans programlarında 5 yeni bölüm ile giriş sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor.

3 Aref: Kısmi felç olabilirim Kobra cinsi yılan tarafından ısırılmasının ardından tedaviye alınan fakat Türkiye'de panzehir olmadığı için Mısır'a götürülen sihirbaz Aref, "Ayaklarımı hareket ettiremiyorum" dedi.

4 Cocu, Ozan Tufan'ı gözden çıkardı Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ozan Tufan'ın satılabileceğini yönetime bildirdi.

5 Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap Herhangi bir olay karşısında ihtiyacımız olan yeni bir bakış açısıdır ve onu da bize kuşkusuz kitaplar kazandırır.

6 THY'yi yalan haberlerle yıpratmaya çalışıyorlar şaşırdık mı THY Yönetim Kurulu üyeleri için uçakta kahve servisi yapacak ekip kuruldu gibi yalan, saçma bir haber servis ediliyor.