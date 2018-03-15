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Çin'de hidrojenle çalışan otobüs yaptılar

Uzunluğu 10,5 metreyi bulan otobüs, dolu depoyla 500-600 kilometre yol katediyor.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 10:26..
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Çin'de prototipi üretilen hidrojen yakıtlı otobüsün testleri tamamlandı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Sıçuan eyaletinin başkenti Çıngdu'da yerel bir firma, hidrojen yakıt hücresi sistemiyle çalışan otobüs üretti. 
İlk prototip testlerini geçen otobüsün uzunluğunun 10,5 metreyi bulduğu, dolu depoyla 500-600 kilometre mesafe katedebildiği ve hidrojen yakıtının tükenmesi halinde elektrikle çalışabildiği kaydedildi.

Çin'de hidrojenle çalışan otobüs yaptılar

ÇEVREYİ KİRLETMİYOR

Otobüsün, 25 bin çevre dostu aracın finansmanını sağlayan 6 milyar yuanlık (yaklaşık 950 milyon dolar) program kapsamında üretildiği, çevre kirliliğine sebep olmadığına dikkat çekildi.

Pekin yönetimi elektrik ve hidrojenle çalışan çevre dostu araçların geliştirilmesine önem veriyor. Çin, 2015'te çevre dostu enerji tüketen araç piyasası konusunda ABD'yi geride bırakmış ve dünyanın en büyük temiz enerjili araç pazarı konumuna gelmişti.

Çin'de hidrojenle çalışan otobüs yaptılar

ÇİN'DE ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR ARTIYOR

Ülkede temiz enerjili araçların sayısı 1 milyon 600 bini bulurken, bu sayının 2030'larda Çin'deki araç sayısının yarısına ulaşması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı Miao Vey, geçen ay yaptığı açıklamada, enerji şirketlerini ve araç üreticilerini hidrojen enerjisi ve yakıt hücrelerinin tedariki konusunda yatırım yapmaya teşvik edeceklerini belirtmişti.

Çin'de hidrojenle çalışan otobüs yaptılar

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