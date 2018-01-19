Çin’de 'iki çocuk' politikasına rağmen doğum oranı düştü

Ekonomik ve sosyal sebeplerden iki yıl önce yürürlüğe giren "iki çocuk politikasına" rağmen 2017'de doğan çocuk sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 gerilediği bildirildi.

GEÇEN YIL DOĞAN ÇOCUKLARIN YARISI İKİNCİ ÇOCUK

Çin Ulusal İstatistik Bürosundan (NSB) yapılan açıklamada, geçen yıl ülkede 17 milyon 230 bin çocuğun dünyaya geldiği ve bir önceki yılla kıyaslama yapıldığında 630 binlik bir azalma olduğu kaydedildi. Geçen yıl doğan çocukların yüzde 51'inin ikinci çocuk olduğu vurgulandı.

DOĞURGAN KADINLARIN SAYISI AZALDI

NSB yetkilileri söz konusu düşüşün ülkede doğurganlık yaşındaki kadın sayısının azalmasından kaynaklandığına işaret etti. Yetkililer, aileleri ikinci çocuk sahibi olmakta tereddüte iten etkenleri finansal durum, kariyer hırsı, çocuk bakımının zorluğu ve hayat pahalılığı olarak sıraladı.

"TEK ÇOCUK" POLİTİKASI VE SONRASI

Ülkede uzun yıllar boyunca uygulanan "tek çocuk politikası"nın kaldırıldığı 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doğmuş ve doğum oranında 2000 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşılmıştı.

Yaklaşık 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfusun 2030'da 1,45 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti. Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

Ülkede 1 Ocak 2016'da "iki çocuk politikası" yürürlüğe girmişti. Pekin yönetimi, yaşlanan nüfusun ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve çalışma çağındaki nüfusun hızla azalması üzerine 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren "iki çocuk politikası" ile kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan tüm çiftlere koşulsuz iki çocuk sahibi olabilme hakkı tanımıştı.