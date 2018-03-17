Çin'de ikinci Şi Cinping dönemi başladı

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları kapsamında devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı seçimi oylamaya sunuldu.

OYLARIN TAMAMINI ALDI

Ülkede en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'de 2 bin 970 delegenin katıldığı oylamada Şi Cinping oyların tamamını alarak yeniden hem ülkenin Devlet Başkanı hem de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı oldu.

YEMİNİNİ ETTİ

Devlet başkanı yardımcılığına aday gösterilen eski yolsuzlukla mücadele kampanyası sorumlusu Vang Çişan ise 2 bin 969 oy alarak yeni devlet başkan yardımcısı seçildi. Ardından tören kıtasının selamladığı Şi ve Vang kürsüye gelerek anayasa üzerine yemin etti.

İKİNCİ DÖNEMİ

Çin Komünist Partinin (ÇKP) geçen ekim ayında yaptığı 19. Ulusal Kongre'de ÇKP'nin Genel Sekreteri olarak seçilen Şi Cinping devlet başkanlığının ikinci dönemine resmen başladı.

GÖREV SINIRI KALDIRILDI

Söz konusu seçimle Çin Devlet Başkanı Şi, 2018-2023 döneminde başkanlık görevini sürdürecek. Öte yandan devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği ÇUHK'da geçen hafta kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Şi Cinping, ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığına devam edebilecek.

Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'dan sonra en güçlü lider konumuna gelen Devlet Başkanı Şi, ÇKP Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı görevlerini de üstleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, Devlet Başkanlığını Mart 2013'te Hu Cintao'dan devralmıştı.