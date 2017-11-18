Çin'de ilk kafa nakli başarıyla yapıldı

2 yıldır bilim dünyasını gündeminde olan İtalyan Profesör Sergio Canavero, Çin'de kafa nakli yaparak herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

AMELİYAT 18 SAAT SÜRDÜ

Canavero'nun Çin'de ceset üzerinde yaptığı nakil ameliyatı tam 18 saat sürdü. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde ameliyatın, kopuk bir başın omurgayla, sinirlerle ve kan damarlarıyla yeniden bağlanmasıyla yapıldığı belirtildi.

ÇİN'DE ÇOK SAYIDA GÖNÜLLÜ VAR

Ameliyatın canlı insan üzerinde yapılması için Çin'de çok sayıda gönüllünün olduğu da iddia edildi.

HEM ETİK, HEM TEKNİK TARTIŞMALAR VAR

Kafa nakli bilim dünyasını ikiye bölmüş gibi görünüyor. Çok sayıda uzman, mevcut teknoloji ile kafa naklinin gerçekleştirilemeyeceğini savunuyor. Diğer yandan kafa naklinin yasal olmasıyla ilgili büyük etik kaygılar da var. Bir başka endişe de kafanın halen canlıyken, ameliyatın başarısız olma ihtimali.

PROFESÖR YÜZDE 90 BAŞARILI OLACAĞINI İDDİA EDİYOR

Uzmanlar kafa nakli geçiren kişinin uyandığında yaşayacağı acıdan da endişe ediyor. Case Western Reserve University’deki sinir bilimleri profesörü Jerry Silver, “Her kas, kemik ve her şey kesilecek. Hastanın bütün bu kesikler sonrası başında nasıl bir acı hissederek uyanacağını hayal edebiliyor musunuz?” diyor. Canavero ise tüm eleştirilere rağmen operasyonun yüzde 90 oranında başarılı olacağını iddia ediyor.