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Çin'de imalat sektöründe büyüme 14 ayın en düşüğünde

Çin'de imalat sektörünün ağustos ayında 50,6 puana düşmesi, pazarda daralma meydana geleceğini ortaya koydu.

DHA | 03.09.2018 - 09:18..
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gw

Çin'de Caixin/Markit tarafından hazırlanan İmalat Sektörü Satın Alma Yönetileri Endeksi (PMI) Ağustos ayında Çin'in imalat sektöründe büyümenin son 14 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine işaret etti.

PUANI DÜŞTÜ

İhracat siparişlerinde düşüşün 5 aydır devam etmesine ve işverenlerin daha fazla personel azaltımına gitmelerine bağlı olarak imalat PMI Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 50.8 puandan 50.6 puana indi. Ekonomistler de PMI'nın 50.6 puana ineceğini öngörüyordu.

DARALMAYA İŞARET

Net ihracat siparişleri alt endeksi, Ağustos ayında da 50 puan olan başabaş düzeyinin altında kalarak, daralmaya işaret etti.

Endeks, son 5 aydır 50 puan düzeyinin altında gerçekleşerek, 2016'nın ilk yarısından bu yana görülen en uzun daralma dönemini yaşadı. Ağustos ayında net ihrcat siparişleri alt endeksi Temmuz ayındaki 48.6 puandan 48.8 puana çıktı.

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