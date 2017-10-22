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Çin’de işsizlik oranı eylül ayı itibarıyla düştü

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yin Veymin Çin’de işsizliğin yüzde 3,95 seviyesine indiğini açıkladı.

22.10.2017 - 10:33
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Başkent Pekin’deki Medya Merkezi'nde Çin Komünist Partisi’nin 19. Ulusal Kongresi çerçevesinde yapılan basın toplantısında konuşan Bakan Yin, 2012 -2017 yıllarında kentlerde 63 milyon 240 bin kişiye istihdam yaratıldığını söyledi.

Bu yıl ocak- eylül döneminde de 10 milyon 970 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Bakan Yin, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl ocak ve eylül ayları arasında 300 bin kişilik istihdam artışı gerçekleştiğini kaydetti.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Yin, ayrıca, işsizlik oranının eylül ayı sonu itibarıyla bu yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,95'e gerilediğini bildirdi. Her 5 yılda bir düzenlenen ve ülkenin iktidarında değişimlerin olduğu ÇKP Ulusal Kongresi'nde, Merkezi Komitesi, Politbüro ve devlet başkanı ve başbakanın da içinde bulunduğu Daimi Politbüro Komitesi üyeleri yeniden seçiliyor.

Yerli ve yabancı 3 binden fazla basın mensubunun takip ettiği ve ülke genelinden 2 binden fazla delegenin katıldığı kongre, 24 Ekim’de sona erecek.

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