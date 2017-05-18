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Çin'de kayıp çocuklar mobil uygulama ile bulunuyor

Çin'de geliştirilen bir uygulama ile kayıp olan bin 274 çocuk ailelerine kavuştu.

18.05.2017 - 11:41
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Çin Kamu Güvenliği Bakanlığının yayınladığı bilgilere göre, geçen yıl mayıs ayında çıkarılan mobil uygulama kullanılarak, kaçırılan, evden kaçan veya kaybolan bin 274 çocuk bulundu.

KULLANICILARA BİLDİRİM GÖNDERİYOR

Uygulama ile bir çocuk kaybolduğunda, kaybolma anı ve yeri diğer kullanıcılara bildirim olarak gönderiliyor.

Bu bildirimde çocuğun fotoğrafı, eşkali gibi bilgiler yer alıyor. Bunun dışında, farklı bölgelerdeki polis karakolları, Çin Ulusal Radyosu, ülkenin arama motoru devi Baidu ve QQ gibi sosyal medya platformları ile entegre çalışan uygulama, kaybolan çocuk için geniş alanda hızlı ve pratik bir şekilde bilgilendirme ve farkındalık oluşturuyor.

ÇOCUKLARIN SON BİLGİLERİ UYGULAMAYA YÜKLENİYOR

Uygulama sayesinde kullanıcılar kayıp çocuk hakkında elde ettikleri en son bilgileri uygulamaya yükleyerek, çocuğun son görüldüğü yeri ve durumuna ilişkin tüm entegre platformlara mesaj gönderebiliyor.

Bugüne kadar uygulama 40'tan fazla sosyal medya uygulaması ile entegre edildi. Geçen yıl uygulamanın kullanıma girdiği günden bu yana bakanlık bin 317 çocuğun durumuna ilişkin güncelleme yaptı.

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