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Çin'de kaza: 18 yaralı

Çin’in Şanghay kentinde kaldırıma çıkan araç yayaları ezdi.

İHA | 02.02.2018 - 10:45..
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Şanhay’ın işlek noktalarından Nanjing Batı Caddesi’nde meydana gelen olayda 3’ü ağır 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Sabah saatlerinde hızla seyreden bir minivanın kaldırıma çıkarak yayaları ezdiği, daha sonra bir ağaca çarparak durduğu belirtildi.

Çin'de kaldırıma çıkan araç yayaları ezdi ViDEO

Çin'de kaza: 18 yaralı

Sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerde yanan araçtan dumanlar çıktığı, civardaki vatandaşların yerde yatan yaralılara müdahale ettiği görülüyor. Olayın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Çin'de kaza: 18 yaralı

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