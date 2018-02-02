Çin'de kaza: 18 yaralı

Şanhay’ın işlek noktalarından Nanjing Batı Caddesi’nde meydana gelen olayda 3’ü ağır 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Sabah saatlerinde hızla seyreden bir minivanın kaldırıma çıkarak yayaları ezdiği, daha sonra bir ağaca çarparak durduğu belirtildi.
Çin'de kaldırıma çıkan araç yayaları ezdi ViDEO
Sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerde yanan araçtan dumanlar çıktığı, civardaki vatandaşların yerde yatan yaralılara müdahale ettiği görülüyor. Olayın nedeninin araştırıldığı bildirildi.