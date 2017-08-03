Çin'de Komünist Parti'yi eleştiren robotun fişi çekildi

Facebook'un yapay zeka çalışmaları kapsamında başlattığı programını chatbot'ların İngilizceyi bırakıp kendi yarattıkları dil ile anlaşmaya başlaması üzerine kapatmasının ardından benzer bir olay Çin'de yaşandı.

FİŞİNİ ÇEKTİLER

Online sansür ile sıklıkla dış basında yer alan Çin'de bit IT firması Komünist Parti'yi eleştiren chatbot'un fişini çekti.

KOMÜNİST PARTİ YOZLAŞTI

Yapay zekaya sahip olan chatbot'un Çin'i yöneten Komünist Parti'nin yozlaştığı yorumu yapması programın sonlandırılmasına neden oldu.

Kullanıcılar ile konuşan chatbot'un sistem eleştirisi bununla sınırlı kalmadı.

Chatbot gelen bir soru üzerine Çin'de vatansever olmanın yüksek vergiler vermek ve Parti'nin baskısına ses çıkarmamak anlamına geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un yapay zeka ile çalışan chatbot'ları İngilizce yerine kendi oluşturdukları bir dil ile iletişime devam etmişlerdi.

2014'te ise Microsoft'un Twitter üzerinde yayına soktuğu yapay zakası Tay, ırkçı açıklamalarda bulunduğu için sonlandırılmıştı.