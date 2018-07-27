Çin'in kuzeyinde bulunan Golmud şehrinde gökyüzü sapsarıya boyandı. Görenler bu doğa olayını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Çin'de kum fırtınasının şehri yuttuğu anlar İZLE



GÖRÜŞ MESAFESİ 100 METREYE KADAR İNDİ

26 Temmuz'da meydana gelen kum fırtınası tüm şehri etkisi altına almıştı. Kentte ise görüş mesafesi neredeyse 100 metreye kadar indi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Kum fırtınasının olduğu sırada polisler ve ekipler sık sık vatandaşları düdükler veanonslarla uyardı. Bu kum fırtınası sonrasında can veya mal kaybı yaşanmazken yaralanan da olmadı.