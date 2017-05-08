Çin’de maden kazası: 18 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinin Youşien ilçesinde bulunan madende ilk bulgulara göre, gaz sızıntısının neden olduğu patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

MADENDE 55 KİŞİ ÇALIŞIYORDU

Patlama esnasında 55 kişinin çalıştığı madende kurtarma ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ulaşılan 37 madenci, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kazada sorumluluğu olduğundan şüphenilen kişileri gözaltına alan güvenlik birimleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.