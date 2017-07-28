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Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

Çin'deki Chongqing şehri yakınlarındaki Caojiawan İstasyonu etrafında hiçbir yerleşim biriminin olmamasıyla görenleri şaşırtıyor.

28.07.2017 - 04:53
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Ekim 2015'te Caijiagang'ın kırsal banliyösünü şehir merkezine bağlamak için açılan Caojiawan İstasyonu, etrafında hiçbir binanın olmadığı bir yerde tuhaf görünüşü nedeniyle Çin'de efsanevi bir hale geldi.

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

İstasyonun üç çıkışı var ancak bunlardan sadece biri şu anda kullanımda. O çıkış da kısır topraklarda büyümüş yabani otların arasında saklı.

ÇOK AZ YOLCU İNİP BİNİYOR

Chongqing Morning Post'a konuşan bir istasyon çalışanı şunları söyledi: "Çok az sayıda yolcu bu istasyonda iniyor. Çoğu zaman buradan kimse binmiyor veya buraya inmiyor."

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

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