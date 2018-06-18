Çin'de metroda çatı kazası

Çin'de akılalmaz bir olay yaşandı. Metroda yürüyen merdivenlerden inerek trene binmek yapmak isteyen yolcuların üzerine çatı çöktü.
Çin'de metro çatısı yolcuların üstüne çöktü ViDEO
YOLCULAR BİRBİRİNE YARDIM ETTİ
Metroda çatının çökmesiyle birçok kişi göçük altında kaldı. Orada bulunan diğer yolcular çatının altında kalan diğer yolcuları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
YARALANAN 9 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Olay sonrası açıklama yapan yetkililer, 9 kişinin yaralandığını ve yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.