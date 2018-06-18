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Çin'de metroda çatı kazası

Çin'in kuzeybatısında bir metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin hemen üstünde bulunan çatı, yolcuların üzerine düştü.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 11:58..
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Çin'de akılalmaz bir olay yaşandı. Metroda yürüyen merdivenlerden inerek trene binmek yapmak isteyen yolcuların üzerine çatı çöktü.

Çin'de metroda çatı kazası

Çin'de metro çatısı yolcuların üstüne çöktü ViDEO

YOLCULAR BİRBİRİNE YARDIM ETTİ

Metroda çatının çökmesiyle birçok kişi göçük altında kaldı. Orada bulunan diğer yolcular çatının altında kalan diğer yolcuları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Çin'de metroda çatı kazası

YARALANAN 9 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay sonrası açıklama yapan yetkililer, 9 kişinin yaralandığını ve yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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