Çin'de metroda çatı kazası

Tatilcilerin dönüşü otogarda yoğunluğa neden oldu

1 Sistite karşı alınacak 8 koruyucu önlem Op. Dr. Egemen İşgören, her üç kadından birinde görülen sistit hastalığının belirtileri ve tedavisi ile korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

2 Sağlıklı bir şekilde zayıflamanın yolu probiyotikler Türkiye’de Fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yollarını anlattı.

3 Saadet Partisi'nde 24 kişi istifa etti Saadet Partisi Kars Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ve 24 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

4 DSÖ: Bilgisayar oyunu oynamak akıl sağlığı sorunu Dünya Sağlık Örgütü, bilgisayar oyunları oynamanın artık yeni bir zihinsel sağlık sorunu olarak nitelendirildiğini açıkladı.

5 İki asırlık ev ilgi odağı oldu Aydın Koçarlı'da yaklaşık iki asır önce yapılan ve kültür varlığı özelliği nedeniyle koruma altına alınan iki katlı tarihi ev ilgi çekiyor.

6 İnce dershaneciliği; öğretmenleri tazminatsız kovdu Muharrem İnce'nin dershanecilik yaptığı dönemde, sözünü ettiği 120 öğretmeni sigortasız çalıştırdığı, dershane batınca da tazminatsız işten çıkardığı ortaya çıktı.