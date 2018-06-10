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Çin'de meydana gelen sel tsunamiyi aratmadı

Çin'de tsunamiyi aratmayan sel felaketi, otomobilleri sürükledi. Korku filmi sahnelerine taş çıkartan görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 01:20..
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Çin'de meydana gelen selde bir caddeden akan sular otomobilleri adeta oyuncak gibi sürükledi. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketine ilişkin ortaya çıkan bir görüntü, selin tsunami felaketini aratmadığını gözler önüne serdi.

ARAÇLARI OYUNCAK GİBİ SÜRÜKLEDİ

Görüntüde bir grup selzedenin binanın üst katında üstlerine doğru gelmekte olan sel dalgasını kaydettiği görülüyor.

Dev boyuttaki sel suları, caddedeki eğim ile birlikte adeta bir nehre dönüştü. Hızla akan sel, dalgalar oluşturarak önündeki herşeyi sildi süpürdü. Akıntının oluşturduğu dalgalar öylesine kuvvetliydi ki önünde bulunan araçları bile adeta bir oyuncak gibi bir oraya bir buraya savurdu.

Çin'de tsunami gibi sel VİDEO

200’DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2016 yılında yaşanan bu felaket özellikle Çin’in merkezi ve güney kesimlerini vurmuştu. Yangtze Nehri’nin taşması ile oluşan bu manzaranın bilançosu ise oldukça ağırdı. Sel felaketinde 200’den fazla kişi yaşamını yitirirken 33 milyondan fazla kişi de sel mağduru olmuştu. Muson bölgesinde bulunan Çin’de her yıl meydana gelen sel felaketleri iklim değişikliğinin de etkisiyle önceki yıllara göre daha şiddetli geçiyor

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