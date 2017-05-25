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Çin'de mobil ödeme otobüslerde de kullanılacak

Çin'de akıllı telefonlarına banka hesabının entegre edilmesi sayesinde karekod sistemi otobüslerde akbil olacak.

25.05.2017 - 11:27
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Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinin Hangcou kentinde akıllı telefonları cüzdana dönüştüren mobil ödeme sistemi yaklaşık 5 bin otobüste uygulanacak.

AKBİL GİBİ KULLANILACAK

Sistem haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak ve yolcular "Alipay" üzerinden akıllı telefonlarıyla seyahat ücretlerini ödeyebilecek.

Hangcou Belediyesi ile e-ticaret devi Alibaba arasında söz konusu sistemin kullanımına yönelik mutabakata varıldı. Kentte ilk mobil ödeme yöntemi geçen yıl ağustos ayında 20 otobüste pilot uygulama olarak başlamıştı.

Çin'de mobil ödeme otobüslerde de kullanılacak

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