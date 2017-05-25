Çin'de mobil ödeme otobüslerde de kullanılacak

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinin Hangcou kentinde akıllı telefonları cüzdana dönüştüren mobil ödeme sistemi yaklaşık 5 bin otobüste uygulanacak.
AKBİL GİBİ KULLANILACAK
Sistem haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak ve yolcular "Alipay" üzerinden akıllı telefonlarıyla seyahat ücretlerini ödeyebilecek.
Hangcou Belediyesi ile e-ticaret devi Alibaba arasında söz konusu sistemin kullanımına yönelik mutabakata varıldı. Kentte ilk mobil ödeme yöntemi geçen yıl ağustos ayında 20 otobüste pilot uygulama olarak başlamıştı.