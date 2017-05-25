Çin'de mobil ödeme otobüslerde de kullanılacak

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

1 Kılıçdaroğlu'dan Vatan Partisi'ne ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Doğu Perinçek'le görüştü.

2 Sahurda neler yenmeli Oruç tutan kişiler için sahurda yenilen yemeğin ağır olmaması gerekir.

3 Heidi'nin memleketi İsviçre Batı Avrupa'da bulunan İsviçre, fotoğrafçıların ve doğa tutkunları için eşsiz bir yer...

4 FETÖ operasyonu sonrası Sözcü'de panik Sözcü arşivinde küçük bir tarama yaptık.

5 Hesabı fazla bulunca kasadaki emekli polisi öldürdü Konya'da alkollü bir lokalde çalışan emekli polis, hesaba itiraz eden bir müşteri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

6 Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk aşkı bitti Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk'un sette başlayan aşkı sette kaldı.