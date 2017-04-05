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Çin'de New York'un 3 katı büyüklüğünde kent kurulacak

Çin'in kuzeyinde, yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanda "Şiongan" adında özel bir ekonomik bölge inşa edilecek.

05.04.2017 - 06:21
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Çin Devlet Konseyi ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nin yayımladığı karara göre, başkentin güneybatısına kurulacak yeni ekonomi bölge, Pekin ile Tiencin kenti ve Hıbey eyaleti arasında koordineli kalkınma sağlayacak.

​Ülkenin güneyindeki Şıncın ve Şanghay'ın doğusundaki Pudong ekonomi alanlarıyla ülkenin ekonomik kalkınmasına hız kazandıracağı belirtilen Şiongan'ın, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacağı kaydedildi.

Çin'de New York'un 3 katı büyüklüğünde kent kurulacak

PEKİN'İN HİZMET SEKTÖRÜNE ODAKLANILACAK

Şiongan'ın, Çin'in kuzeyinde bulunan başkent Pekin ve Tiencin kenti ve Hıbey eyaletindeki mevcut nüfus artışının dizginlenmesi, hava kirliliği ve trafik sorununa çözüm olması hedeflenirken, yeni bölgenin kurulması sonrası Pekin'in hizmet sektörüne odaklanacağı bildirildi.

​Fütüristik yapıda inşa edilecek Şiongan, kısa vadede 100 kilometrekarelik alana kurulacak. Orta ve uzun vadede ise bu alan 2 bin kilometrekareye kadar genişletilecek.

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