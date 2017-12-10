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Çin'de ortaya çıkan görünmezlik pelerini

Çin'de sosyal medyada paylaşılan "görünmezlik pelerini" videosu sosyal medyada tartışma yarattı.

DHA | 10.12.2017 - 16:53..
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Çin’in sosyal paylaşım ağı Weibo’da paylaşılan videoda bir adam şeffaf bir kumaş parçasını elinde tutuyor ve üzerine tuttuğu anda vücudunun bir kısmı yok oluyor.

ASKERİYEDE KULLANILABİLİR

Sosyal medyada hızla yayılan video üzerine Kamu Güvenliği Bakanı Chen Shiqu da bir açıklama yaparak böyle bir görünmezlik pelerinin askeri amaçlarla da kullanılabileceğini söyledi. Chen 4 Aralık’ta Weibo hesabında videoyu paylaşarak “görünmezlik pelerini”nin askeriyede faydalı olabileceğini yazdı.

Tartışmalara neden olacak görünmezlik pelerini VİDEO

TARTIŞMA YARATTI

Çinli internet kullanıcılarının Çin’de üretilmiş bir “görünmezlik pelerini” olması sebebiyle heyecanlandığı amatör video birçok video yapımcısına göre bazı yazılımlar kullanılarak üzerinde oynanmış.

Çin'de ortaya çıkan görünmezlik pelerini

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