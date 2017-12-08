Çin'de otomatik araba asansörüne giren kadın ezildi

Çin'de telefonuna bakarak yürüyen bir kadın, yanlışlıkla üç katlı araç otoparkına girdi. Otoparktan çıkmakta zorlanan kadın neredeyse yaşamını yitiriyordu.

TELEFONUNUN KURBANI OLDU

Çin'de 5 ayda yaşanan ikinci otopark vakasında kadın, bir yerde telefonunun kurbanı oluyor. Etrafına bakmadan yürüyen kadın, otopark asansörünün hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırıyor.

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DURUMU İYİ

Ardından da hareket eden aracı gören kadın, çıkmak istese de başarısız oluyor ve araç kadına çarpıyor. Olaya hemen müdahale eden ekipler, kadını hastaneye götürdü. Hastanede tedavi edilen kadının durumu ise iyi.