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Çin'de otomatik araba asansörüne giren kadın ezildi

Çin'de otomatik asansöre yanlışlıkla binen kadın, arabanın altında kalarak ezildi.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 08:59..
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Çin'de telefonuna bakarak yürüyen bir kadın, yanlışlıkla üç katlı araç otoparkına girdi. Otoparktan çıkmakta zorlanan kadın neredeyse yaşamını yitiriyordu.

Çin'de otomatik araba asansörüne giren kadın ezildi

TELEFONUNUN KURBANI OLDU

Çin'de 5 ayda yaşanan ikinci otopark vakasında kadın, bir yerde telefonunun kurbanı oluyor. Etrafına bakmadan yürüyen kadın, otopark asansörünün hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırıyor.

Otomatik araba asansörüne giren kadın ezildi- İZLE

Çin'de otomatik araba asansörüne giren kadın ezildi

DURUMU İYİ

Ardından da hareket eden aracı gören kadın, çıkmak istese de başarısız oluyor ve araç kadına çarpıyor. Olaya hemen müdahale eden ekipler, kadını hastaneye götürdü. Hastanede tedavi edilen kadının durumu ise iyi.

Çin'de otomatik araba asansörüne giren kadın ezildi

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