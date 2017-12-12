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Çin'de otoparka giren araba 3 yaşındaki kızı ezdi

Çin'in Zhejiang bölgesinde otoparka girmek isteyen bir araç, karşıya geçen kızı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 16:00..
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Annesinin arkasından yürüyen 3 yaşındaki bir kız, aracın kendisini görmemesiyle neredeyse ölümden döndü.

Çin'de otoparka giren araba 3 yaşındaki kızı ezdi

Çin'de otoparka giren araba 3 yaşındaki kızı ezdi- ViDEO

ARACIN ALTINDA KALDI

Karşıdan karşıya geçen küçük kız, otoparka girmek isteyen aracın altında kaldı. Olay sonrası etrafta bulunanlar ve 3 yaşındaki kızın annesi aracın yanına koştu.

Çin'de otoparka giren araba 3 yaşındaki kızı ezdi

3 YAŞINDAKİ KIZIN MUCİZEVİ KURTULUŞU

Etraftakilerin yardımıyla araç kaldırıldı ve küçük kız aracın altından çıkarıldı. Şans eseri kız, olayı sadece ufak sıyrıklarla atlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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