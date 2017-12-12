Annesinin arkasından yürüyen 3 yaşındaki bir kız, aracın kendisini görmemesiyle neredeyse ölümden döndü.
Çin'de otoparka giren araba 3 yaşındaki kızı ezdi- ViDEO
ARACIN ALTINDA KALDI
Karşıdan karşıya geçen küçük kız, otoparka girmek isteyen aracın altında kaldı. Olay sonrası etrafta bulunanlar ve 3 yaşındaki kızın annesi aracın yanına koştu.
3 YAŞINDAKİ KIZIN MUCİZEVİ KURTULUŞU
Etraftakilerin yardımıyla araç kaldırıldı ve küçük kız aracın altından çıkarıldı. Şans eseri kız, olayı sadece ufak sıyrıklarla atlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.