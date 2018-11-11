Türk misafirperverliği ve yardımseverliğii artık neredeyse tüm dünya tarafından bilinen bir durum ve bu konu Çin'de tescillenmiş oldu.

Çin'de bir televizyon programEında yapılan sosyal deneyde restorandan atılmak istenen evsize, orada bulunan Türk müşteri sahip çıktı.

Çin'de restorandan kovulan evsize Türk sahip çıktı ViDEO

TÜRK YARDIMSEVERLİĞİ

Videoda üstü başı kokan evsiz biri restorana girip bedava yemek istiyor. Garson, rahatsız olup kovmaya çalışıyor. O an da yan masadaki Murat isimli bir Türk, garsona müdahale ederek, evsiz kişiyi masasına davet edip yemek ısmarlıyor.

Murat ismindeki Tük'ün merhameti ve yardımseverliği çin ile birliket adeta tüm dünyaya insanlık dersi verdi.