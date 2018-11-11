taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Çin'de restorandan kovulan evsize Türk sahip çıktı

Çin'de bir televizyon programında yapılan sosyal deney duygusal anlara sahne oldu. Restorandan atılmak istenen evsize, orada bulunan Türk müşteri sahip çıktı, garsonla kavga etti.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 15:59..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türk misafirperverliği ve yardımseverliğii artık neredeyse tüm dünya tarafından bilinen bir durum ve bu konu Çin'de tescillenmiş oldu.

Çin'de bir televizyon programEında yapılan sosyal deneyde restorandan atılmak istenen evsize, orada bulunan Türk müşteri sahip çıktı.

Çin'de restorandan kovulan evsize Türk sahip çıktı

Çin'de restorandan kovulan evsize Türk sahip çıktı ViDEO

TÜRK YARDIMSEVERLİĞİ

Videoda üstü başı kokan evsiz biri restorana girip bedava yemek istiyor. Garson, rahatsız olup kovmaya çalışıyor. O an da yan masadaki Murat isimli bir Türk, garsona müdahale ederek, evsiz kişiyi masasına davet edip yemek ısmarlıyor.

Murat ismindeki Tük'ün merhameti ve yardımseverliği çin ile birliket adeta tüm dünyaya insanlık dersi verdi.

Çin'de restorandan kovulan evsize Türk sahip çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

49
Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

97
İsrail'de sirenli saygı duruşu

İsrail'de sirenli saygı duruşu

89
Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

152
Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

66
CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

177
FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM