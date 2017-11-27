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Çin'de sanayi şirketlerinin karları ekimde arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artış gösterdi.

AA | 27.11.2017 - 09:01..
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AA
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu Ekim ayına ilişkin ülkedeki sanayi şirketlerinin karını açıkladı. Buna göre şirketlerin karları yüzde 25,1 artarak 745 milyar 400 milyon yuan ( yaklaşık 113 milyar dolar) oldu.

EN BÜYÜK KATKIYI MADENCİLİK VE AĞIR SANAYİ YAPMIŞTI

Yılın ikinci yüksek kar artışının gerçekleştirildiği Ekim ayındaki toplam kara en büyük katkıyı madencilik ve ağır sanayi şirketleri verdi. Söz konusu şirketlerin karı Eylül ayında yüzde 27,7 ve Ağustos da yüzde 24 artış göstermişti.

Yılın ilk 10 ayında ise karlar yüzde 23,3 yükselerek 6 trilyon 250 milyar yuana (yaklaşık 947 milyar dolar) oldu. Geçen yıl sanayi şirketleri 6 trilyon 880 milyar yuan karla rekor kırmıştı.

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