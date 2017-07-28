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Çin'de sel: 8 ölü

Çin'in orta kesimindeki Şa'anşi eyaletinde etkili olan selde 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

28.07.2017 - 10:11
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Şinhua ajansının haberine göre, eyalette salı gününden bu yana etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiye de ulaşılamıyor.

Çin'de sel: 8 ölü

Bu arada eyaletin Yülin kentinde şiddetli yağışların etkilediği 71 bin 300 kişi, güvenli bölgelere taşındı.

Çin'de sel: 8 ölü

230 MİLYON YÜEN ZARAR

Ekili 2 bin 200 hektar tarım alanının zarar gördüğü şehirde, doğrudan ekonomik kaybın 230 milyon yüen (yaklaşık 34 milyon dolar) olduğu açıklandı.

Haberleşme ve ulaşımın da kesintiye uğradığı bölgede, yağışların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Çin'de sel: 8 ölü

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