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Çin'de uçak kabininde powerbank alev aldı

Şangay Hongqiao Uluslararası Havalimanı'nda uçağın içinde powerbank patlayıp alev alınca yolcular büyük panik yaşadı.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 14:43..
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Çin'in yoğun kullanılan havaalanlarından Şangay Hongqiao Uluslararası Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı.

Çin'de uçak kabininde powerbank alev aldı

ALEV ALAN VALİZE İLK MÜDAHALE HOSTESTEN

Uçak kabininde bulunan valizlerden biri aniden alev aldı. İçinde powerbank olduğu öğrenilen valize ilk müdahale, uçağın hostesinden ve valizin sahibinden geldi.

Uçak kabininde powerbank alev aldı İZLE

Çin'de uçak kabininde powerbank alev aldı

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Su yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yolcular büyük panik yaşadı. Yetkililer yaşanan bu olay sonrası kimsenin yaralanmadığını belirtti.

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