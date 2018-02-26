Çin'de uçak kabininde powerbank alev aldı

Çin'in yoğun kullanılan havaalanlarından Şangay Hongqiao Uluslararası Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı.
ALEV ALAN VALİZE İLK MÜDAHALE HOSTESTEN
Uçak kabininde bulunan valizlerden biri aniden alev aldı. İçinde powerbank olduğu öğrenilen valize ilk müdahale, uçağın hostesinden ve valizin sahibinden geldi.
Uçak kabininde powerbank alev aldı İZLE
YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
Su yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yolcular büyük panik yaşadı. Yetkililer yaşanan bu olay sonrası kimsenin yaralanmadığını belirtti.