Çin'de uçakta rehine krizi

Çin'de bir uçakta rehine krizi yaşandı. Changsha-Pekin uçuşunu yapan 1350 sefer sayılı uçağın kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle uçağın Pekin yerine Zhengzhou kentine inmek zorunda kaldığı belirtildi.

REHİNE KRİZİ

Açıklamada, bir yolcunun “business class” bölümünde kalem kullanarak kabin görevlisini rehin aldığı ve uçağın güzergahını değiştirmesini istediği ifade edildi. Zhengzhou Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve bu esnada herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi. Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Kabin görevlisini rehin alan kişinin 41 yaşında Xu isimli bir adam olduğu ve geçmişin akıl sağlığına ilişkin hastalık kayıtları bulunduğu ifade edildi. Bir süre için rehin alınan kadının yara almadan olaydan kurtulduğu ifade edildi.