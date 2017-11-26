taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9558
EURO
4,7197
ALTIN
163,88
PETR
63,7100

Çin'de ünlülerin zamanı satılıyor

Çin'de bir uygulama aracılığıyla ünlülerin zamanı hayranlarına satılıyor.

DHA | 26.11.2017 - 16:16..
  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'de geliştirilen Miao A isimli bir uygulama aracılığıyla insanlar, ülkenin ünlü insanlarının zamanlarını satın alabiliyor.

ÜNLÜLERİN ZAMANLARINI SATIIYORLAR

Ünlülerin zamanlarının saniye üzerinden satıldığı uygulamada, Çin'in internet üzerinden ödeme yapılmasını sağlayan en büyük uygulaması NetEase kullanılıyor. Şirket, Çin'in ünlü isimlerinden ve menajerlerinden zamanlarını satın alarak uygulama üzerinden satışa çıkarıyor ve satış başına yüzde 3.0 servis komisyonu alıyor.

Çin'de ünlülerin zamanı satılıyor

SANİYE BAŞINA 45-60 DOLAR FİYAT BİÇİLİYOR

Müzik, spor, sinema ve oyun sektöründen birçok ünlü ismin yer aldığı uygulamada, saniye başı 45 ile 60 dolar arasında fiyat biçilen ünlü isimlerden satın alınan bir saniye, kullanıcıya yalnızca "mesaj formatında bir cümle yollama hakkı" veriyor. Bir sesli veya görüntülü arama yapmanın 600 saniye satın alarak gerçekleştirildiği uygulamada, ünlü isimlerler ile tanışmak için satın alınması gereken minimum tutar 72 bin saniye olarak belirtiliyor.

ZAMAN SATILABİLECEK BİR MADDE DEĞİL

Uygulamayla ilgili olarak Şangaylı bir avukat olan Liu Xinyu, şirketin savlarının aksine, "zaman"ın satılabilecek bir madde olmadığını ve bu nedenle borsa kurallarını ihlal ettiğini söyledi. İddiaların üzerine açıklama yapan uygulamanın temsilcileri, piyasada önlem olarak satılan saniyelere üst limit getirildiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Afrika kökenli ikizler farklı ten ve göz rengiyle doğdu
Afrika kökenli ABD'li bir ailenin ikizleri farklı ten ve göz rengiyle dünyaya geldi.
İsrail’deki ‘Şabat Krizi’ istifa getirdi
İsrail Sağlık Bakanı Litzman, İsrail'de tartışmalara yol açan Cumartesi yasağına uyulmaması nedeniyle görevinden istifa etti
S.Arabistan'ın Hitler benzetmesine İran'dan sert cevap
Tahran-Riyad hattındaki stratejik gerilim sürüyor. Veliaht Prens Selman'ın İran dini lideri Hamaney'i Hitlere benzetmesine sert tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi
Mısır televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar emiri için 'terörü üreten kişiler' olarak gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökhan Özoğuz’dan 'Black Friday' tepkisi

Gökhan Özoğuz’dan 'Black Friday' tepkisi

236
Suriyeli boksör dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan etti

Suriyeli boksör dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan etti

97
Prof. Celal Şengör: Türkiye'nin tamamı cahil

Prof. Celal Şengör: Türkiye'nin tamamı cahil

220
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi

178
Bir 'Alevi vatandaşların evleri işaretleniyor' haberi daha

Bir 'Alevi vatandaşların evleri işaretleniyor' haberi daha

258
Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

77
Maicon'a yapılan faul eşi Ursula'yı çıldırttı

Maicon'a yapılan faul eşi Ursula'yı çıldırttı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM