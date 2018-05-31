Çin'de yapay zekalı robot spiker olacak

Bölgenin başkenti Nanning'de yayın yapan Nanning TV, 29 kilogram ağırlığında ve 1,21 metre boyundaki robotun, 6 Haziran'da haber kanalı ve haber aplikasyonlarında ilk programıyla izleyenlerin karşısına çıkacağını duyurdu.

12 SAAT ÇALIŞABİLİYOR

"Çao Nıng Şiaobay" (Süper Küçük Beyaz) adı verilen yapay zekalı spikerin, yeni medya temalı bir program sunacağı belirtildi. Konuşabilen ve dans edebilen robotun, dört saatlik şarjla 12 saate kadar çalışabildiği ifade edildi.

ÇİN DÜNYA LİDERİ OLMAK İSTİYOR

Çin Devlet Konseyi tarafından geçen temmuz ayında yayımlanan bir raporda, yapay zeka endüstrisinin kalkınmada yeni itici güç olabileceği vurgulanmıştı.

Rapora göre Çin, yapay zeka alanında 2020'ye kadar önemli bir inovasyon merkezi haline gelmeyi ve 2030 itibarıyla da bu alanda dünyanın lideri olmayı hedefliyor.