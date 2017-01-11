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Çin'de yeni bir şebek türü keşfedildi

Bilim adamları, Çin'in güneybatısında yaşayan yeni bir şebek türünün keşfedildiğini açıkladı.

AA | 11.01.2017 - 15:57
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yıldız savaşları

Sonuçları, "American Journal of Primatology" dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin'in Sun Yat-sen Üniversitesinden bilim adamları, "Yıldız Savaşları" filmindeki karakterlerden birine benzetilen şebeğin, diğer "Hoolock" şebeklerinden farklı, yeni bir tür olduğunu belirtti.

'SKYWALKER HOOLOCK ŞEBEĞİ'İSMİ VERİLDİ

Hayvanın, "Yıldız Savaşları" hayranı bilim adamları tarafından keşfedildiği için "Skywalker Hoolock Şebeği" olarak adlandırıldığı ifade edildi.

BEYAZ KAŞ VE SAKAL

Fan Peng-Fei liderliğindeki araştırma ekibi, Yunnan eyaletindeki Gaoligongşan doğa koruma alanında "Hoolock" şebekleri üzerinde yaptıkları çalışmada, ilk olarak beyaz kaş ve sakal gibi tipik yüz şekillerindeki detaya kaçan değişiklikleri gözlemledi.

ÇİN'DE VE MYANMAR'DA YAŞIYORLAR

Ekip, genetik ve fiziksel karşılaştırmanın ardından farklı yüz çizgilerine sahip bu türün, diğer Hoolock şebeklerinden ayrıldığını teyit etti. Bilim adamları, sayılarının 200 civarında olduğu sanılan "Skywalker Hoolock" şebeklerinin, Çin'de ve komşusu Myanmar'da yaşadığını tahmin ediyor.

"Hoolock" şebeklerine ise Bangladeş, Hindistan, Çin ve Myanmar'da rastlanıyor.





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