Çin’de yol çöktü: 8 ölü

Yetkililer, Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentindeki bir karayolunun bir bölümünün dün akşam 20.40 sıralarında çöktüğünü açıkladı. Kazanın meydana geldiği kısımda metro inşaatının sürdüğü ifade edildi.
8 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre, yolun çökmesinin aniden yaşanan su sızıntısından kaynaklandığı belirtildi. 8 kişinin olay yerinde can verdiği kaza sonrası 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan 9 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yetkililer, gidiş ve geliş istikametinde toplam 8 şeritli olan yolun çöken kısmının iki basketbol sahası genişliğinde ve en az 6-7 metre derinliğinde olduğunu belirtti.