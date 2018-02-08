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Çin’de yol çöktü: 8 ölü

Çin’in güneyinde metro inşaatı sürdürülen bir alandaki yolun çökmesi sonucu, en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 13:09..
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Yetkililer, Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentindeki bir karayolunun bir bölümünün dün akşam 20.40 sıralarında çöktüğünü açıkladı. Kazanın meydana geldiği kısımda metro inşaatının sürdüğü ifade edildi.

Çin’de yol çöktü: 8 ölü

Çin’de yol çöktü ViDEO

8 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, yolun çökmesinin aniden yaşanan su sızıntısından kaynaklandığı belirtildi. 8 kişinin olay yerinde can verdiği kaza sonrası 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Çin’de yol çöktü: 8 ölü

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 9 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yetkililer, gidiş ve geliş istikametinde toplam 8 şeritli olan yolun çöken kısmının iki basketbol sahası genişliğinde ve en az 6-7 metre derinliğinde olduğunu belirtti.

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