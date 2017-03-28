Yolcularla birlikte seyir halindeki otobüs, yolda oluşan çıkıntının üzerinden geçerken oldukça zor anlar yaşadı.
Çin'de yolcu dolu otobüs 3 metrelik çukura düşüyordu VİDEO
OTOBÜS ÇUKURA DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Otobüsün üzerinden geçmesiyle birlikte yolda oluşan çıkıntı çöktü. Otobüs ise çukura düşmekten son anda kurtuldu.
KOCAMAN BİR ÇUKUR OLUŞTU
Yetkililer, yaptığı açıklamada çukurun 3 metre derinliğe ve 3 metre genişliğe sahip olduğunu açıkladı. Yapılacak araştırma için bölge bir süreliğine kapatıldı.