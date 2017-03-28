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Çin'de yolcu dolu otobüs 3 metrelik çukura düşüyordu

Çin'de 21 yolcuyu taşıyan otobüs, seyir halindeyken tehlikeli bir kaza atlattı.

28.03.2017 - 12:29
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Yolcularla birlikte seyir halindeki otobüs, yolda oluşan çıkıntının üzerinden geçerken oldukça zor anlar yaşadı.

Çin'de yolcu dolu otobüs 3 metrelik çukura düşüyordu

Çin'de yolcu dolu otobüs 3 metrelik çukura düşüyordu VİDEO

OTOBÜS ÇUKURA DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Otobüsün üzerinden geçmesiyle birlikte yolda oluşan çıkıntı çöktü. Otobüs ise çukura düşmekten son anda kurtuldu.

Çin'de yolcu dolu otobüs 3 metrelik çukura düşüyordu

KOCAMAN BİR ÇUKUR OLUŞTU

Yetkililer, yaptığı açıklamada çukurun 3 metre derinliğe ve 3 metre genişliğe sahip olduğunu açıkladı. Yapılacak araştırma için bölge bir süreliğine kapatıldı.

Çin'de yolcu dolu otobüs 3 metrelik çukura düşüyordu

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