Çin'de yolcu dolu otobüs 3 metrelik çukura düşüyordu

1,438 kez izlendi

1,480 kez izlendi

1,335 kez izlendi

1,313 kez izlendi

1,347 kez izlendi

1,342 kez izlendi

1,342 kez izlendi

1 AB Adalet Divanı Rus şirketlerine yaptırımı onayladı Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, Rus şirketlerine uygulanan yaptırımın geçerli olduğuna hükmetti.

2 Kırmızı iPhone 7 plus ile iPhone 7 karşılaştırıldı Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Kırmızı iPhone 7 plus ilgi odağı olmuştu..

3 Ayrık dişlere son Ağrısız, acısız, dişleriniz kesilmeden bembeyaz bir gülüşe sahip olmak istiyorsanız ‘bonding’ yöntemi tam size göre.

4 Sağlıklı kadınların 12 alışkanlığı Bu alışkanlıklardan hangisi zaten var ve hangisini denemek istersiniz?

5 Kıvanç Tatlıtuğ Amerika yolcusu 'Cesur ve Güzel' dizisinin başrolü ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir projede rol almak için Amerika'ya gidiyor.

6 Fenerbahçe'ye Emenike piyangosu Fenerbahçe'nin satmak istediği Emenike'yi İngiltere'nin Fulham ekibi transfer etmek istiyor.