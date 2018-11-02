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Çin'de yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü

Çin'de otobüste çıkan kavga nedeniyle otobüs kontrolden çıktı. Otobüs nehre uçtu.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 17:43..
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing bölgesinde geçtiğimiz Çarşamba günü trajik bir olay yaşandı. 48 yaşındaki kadın bir yolcu, inmek istediği durağı kaçırınca otobüs sürücüsüyle kavga etmeye başladı.

Çin'de yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü İZLE

OTOBÜS NEHRE UÇTU

Yolcunun, direksiyondaki sürücüye cep telefonuyla vurmaya başlamasının ardından otobüs kontrolden çıkarak üzerinde seyir halinde olduğu köprüden Yangtze Nehri'ne uçtu.

Çin'de yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü

2 KİŞİ KAYIP

Çin polisi otobüste 15 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 13'ünün cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. Çin polisinin açıklamasında, kavga eden sürücü ve yolcunun halk güvenliğini tehlikeye attıkları için ölümlerden sorumlu tutulacağı belirtildi.

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