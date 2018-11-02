Çin'in güneybatısındaki Chongqing bölgesinde geçtiğimiz Çarşamba günü trajik bir olay yaşandı. 48 yaşındaki kadın bir yolcu, inmek istediği durağı kaçırınca otobüs sürücüsüyle kavga etmeye başladı.

Çin'de yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü İZLE



OTOBÜS NEHRE UÇTU

Yolcunun, direksiyondaki sürücüye cep telefonuyla vurmaya başlamasının ardından otobüs kontrolden çıkarak üzerinde seyir halinde olduğu köprüden Yangtze Nehri'ne uçtu.

2 KİŞİ KAYIP

Çin polisi otobüste 15 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 13'ünün cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. Çin polisinin açıklamasında, kavga eden sürücü ve yolcunun halk güvenliğini tehlikeye attıkları için ölümlerden sorumlu tutulacağı belirtildi.