Çin'de yüz tanıma özelliğine sahip gözlükler test edildi

Yüz tanıma özelliğine sahip gözlükler ilk olarak Pekin'de hayata geçti. Reuters’ın haberine göre, Çin'li polislerin işi bu gözlük sayesinde daha da kolaylaşacak.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ DE KONGREDE ONAYLANDI

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping’in ömür boyu görevi sürdürebilmesini mümkün kılan yasa değişikliği geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı. Çin Ulusal Halk Kongresi, kararı onaylamasının ardından 'yüz tanıma programı'nı da onaylayarak yeni bir çığır açtı.

Kararın da onaylanmasıyla birlikte söz konusu gözlükler; polislere şüphelileri ve sahte kimlikle yolculuk edenleri yakalamakta yardımcı olacak.

YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİNE SAHİP GÖZLÜKLER TEST EDİLDİ

Hafta sonu gerçekleşecek kongre öncesinde Çinli polisler, bu gözlükleri test etti. Gözlüklerle araçların plakaları ve yolcular tek tek kontrol edildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Yüz tanıma teknolojili gözlükler ilk olarak Henan eyaletinin başkenti olan Zhengzhou şehrinde kullanıldı. Bu sayede 7 şüpheliyi yakalamış ve sahte kimlikle seyahat eden 26 kişiyi de doğru tespit edilerek ceza uygulamıştı.