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Çin'de yüz tanıma teknolojisi herkesi izliyor

Çin'de geçtiğimiz yıl içinde hayata giren yüz tanıma teknolojisi ile terör ve suç olaylarına yönelik erken uyarı sistemi devreye sokulmuştu. Sistem bir yayanın kırmızı ışıkta geçmesini bile engelliyor

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 09:10..
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Çin'de yüz tanıma teknolojisi herkesi izliyor

Çin'in başkenti Pekin'de karşıdan karşıya geçmek için bir sokağın başında bekliyorsunuz, ışık yanmamış ancak yol boş. Yola adımınızı attığınız anda telefonunuza bir uyarı geliyor "kırmızı ışıkta geçme"...

Bilim kurgu filmlerinin sahnelerini aratmayan bu senaryo aslında çoktan gerçeğe döküldü ve yaklaşık bir yıldır hayatın içinde.

Çin'de yüz tanıma teknolojisi herkesi izliyor

ÇİN'DE YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Çin'de terör olayları ve suça meyli azaltmak, olayları henüz başlamadan kontrol edebilmek adına kurulan bir nevi erken uyarı sistemi bir yıldır kullanılıyor. Gelinen noktada ciddi bir verimlilik alınan Çin'de bu sistem farklı amaçlar için de kullanılmaya başlandı.

Güvenlik sektörünün de önemli bir parçası haline gelen yüz tanıma sisteminde, bir yaya kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken ona cep telefonu üzerinden mesaj yolluyor ve olası kazaların önlenmesini sağlıyor.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇENE CEZA

Geçtiğimiz yıl içinde normal bir trafik kamerası gibi hizmet veren ve yalnızca trafik kuralı ihlallerine ceza kesen bir sistem olarak çalışırken, güvenlik firmasının sistem üzerinde yaptığı modernizasyon çalışmaları ile bu durum kırmızı ışıkta geçen yayaların güvenliği ve kaza riskinin azaltılması için de kullanılmaya başlandı.

Halihazırda LED panellerin kurulduğu alanlarda kişiye özel uyarı veren sistem, yayanın dikkat etmesi yönünde uyarıda bulunuyor ve hatta ceza da kesebiliyor. Yayalar için kırmızı ışıkta geçmenin cezası ise yaklaşık 14 dolar.

TELEFONLARA MESAJ GELECEK

Sistemin modernizasyon çalışmalarını sürdüren güvenlik ve teknoloji firması yeni yapılacak bir güncelleme ile bu sistemin telefonlarla ve telefon şebekeleriyle entegre edilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bu güncelleme ile sistem, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken LED panellerde verdiği uyarıyı, telefonlar üzerinden de yollayabilecek. Yani karşıdan karşıya geçerken telefona aniden "kırmızı ışıktasın, geçme" mesajı gelebilecek.

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