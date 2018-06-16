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Çin'deki fırtınada gökten ahtapot ve ıstakoz yağdı

Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtına eşine ender rastlanır bir afete dönüştü. Kıyı kentinde fırtınayla birlikte gökten ahtapot, ıstakoz ve deniz yıldızı yağması herkesi şaşkına çevirdi.

Özel Haber | 16.06.2018 - 13:32..
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Çin'in doğusunda bulunan Qingdao, tarihinin en korkunç fırtınasını yaşıyor ancak, fırtınayı bu kadar korkunç hale getiren şiddetiyle birlikte, beraberinde getirdikleri.

Fırtına gökyüzünden gökyüzünden ıstakoz, karides, ahtapot ve deniz yıldızı yağdırdı.

Çin'deki fırtınada gökten ahtapot ve ıstakoz yağdı

DENİZ CANLILARI YAĞDI

Ancak Hollywood filmlerinde görülebilecek bir manzara olan bu olay, Çin'de gerçeğe dönüştü. Ülkenin doğusunda bulunan kenti etkisi altına alan fırtına bölgede gökten deniz canlıları yağdı.

Çin'deki fırtınada gökten ahtapot ve ıstakoz yağdı

Bazı fotoğraflarda gökyüzünden ahtapot düşerken görülürken, fırtınanın denizden çekerek gökyüzüne çıkardığı deniz yıldızı, karides ve benzeri deniz canlıları sokaklarda insanların ve araçların üstüne düştü.

Çin'deki fırtınada gökten ahtapot ve ıstakoz yağdı

HALKA UYARI ÜSTÜNE UYARI

Qingdao Meteoroloji Müdürlüğü, gerekli olmayan durumlarda sokağa çıkılmaması konusunda uyarı yaparken, 12 Beaufort şiddetindeki fırtınanın hortuma dönüştüğü görüldü. Kentte hortum ve fırtına dolayısıyla ilginç görüntüler ortaya çıkarken Çinlilerin paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

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