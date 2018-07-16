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Çin'deki sel felaketinde 100 bin kişi tahliye edildi

Çin'in Chongqing kentinde yaşanan 14 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı

AA | 16.07.2018 - 08:46..
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Çin yerel medyasındaki haberlere göre, Chongqing kentindeki şiddetli yağışların etkisiyle Jialing ve Yangtze nehrinde su seviyesi yükseldi.

Kentte, sel tehlikesine karşılık 100 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Çin'deki sel felaketinde 100 bin kişi tahliye edildi

SU SEVİYESİ 6 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Su seviyesinin Jialing nehrinde yaklaşık 4, Yangtze nehrinde ise yaklaşık 6 metre olduğu kaydedildi.

Nehirlerdeki suyun son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Bölgede tahliye çalışmalarının devam ettiği ve olası sele karşılık geniş önlemler alındığı bilgisi paylaşıldı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, bu ay yaklaşık 2 milyon insan güvenli yerlere tahliye edilirken, sel ve toprak kayması dolayısıyla da 14 kişi hayatını kaybetti.

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