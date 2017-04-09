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Çin’deki Türkler oy vermeye başladı

16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumu için Çin'de yaşayan Türk vatandaşları sandık başına gitti.

09.04.2017 - 09:14
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asd

Çin’deki Türk seçmenler, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.

21.00'E KADAR OY VERME İŞLEMİ SÜRECEK

Ülke genelinde kayıtlı 2 binden fazla Türk vatandaşının oy verme işlemi için Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Başkonsolosluklarında referandum için sandıklar kuruldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler için bugün yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi, 21.00’a kadar sürecek.

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