Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

Saadet Partisi Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, partisinin teröre destek verdiği gerekçesiyle istifa ettiğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alacağını açıkladı.

Saadet Partisi'nden bir terör istifası daha

Dilan Çıtak Tatlıses, Paris Hilton'la yakın arkadaş olduklarını söyledi.

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AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

İstanbul Arnavutköy'deki AK Parti Karlıbayır Mahallesi seçim irtibat bürosunda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından patlatılan ses bombası nedeniyle hasar meydana geldi.