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Çin'den ABD'nin doktrinine nükleer tepki

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin yeni nükleer doktrininde Çin'in nükleer potansiyelini tehdit olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 11:19..
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in kalkınma planları hakkında absürt öngörülerin yer aldığı, Çin'in nükleer güçlerinin tehdidinin abartıldığı yeni nükleer doktrinini yayınladı. Bu doktrine kesinlikle karşı çıkıyoruz" dendi.

Çin'den ABD'nin doktrinine nükleer tepki


ÇİN'DEN NÜKLEER TEPKİ

Pekin'in barışçıl kalkınma ve savunma politikasına kati biçimde bağlı olduğunun altını çizen bakanlık, hiçbir zaman ve hiçbir halükarda nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama, nükleer silahı olmayan ülkeleri tehdit etmeme prensibinin yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurguladı.

ABD'NİN DOKTRİNİ

Pentagon, dün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni yayınlamıştı. Doktrinde ABD'nin, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine aldığı belirtilmişti.

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