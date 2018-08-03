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Çin'den ABD'ye 60 milyar dolar değerinde vergi

ABD'ye, 200 milyar dolarlık Çin meşei ürünlerine uyguladığı yüzde 10'luk vergiyi 25'e çıkartmasının ardından karşı cevap gecikmedi.

AA | 03.08.2018 - 22:27..
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Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump yönetiminin 200 milyar dolar değerindeki Çin malına vergi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkaracağını açıklamasına karşılık, Pekin yönetiminin 60 milyar dolar değerinde Amerikan malına 4 aşamalı ek gümrük vergisi uygulayacağı bildirildi.

Çin'den ABD'ye 60 milyar dolar değerinde vergi

TÜM TARAFLARA ZARAR VERECEK

"Herhangi tek taraflı tehdit veya şantaj sadece çekişmelere yol açacak ve tüm tarafların çıkarlarına zarar verecektir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, alınacak yeni vergi önlemlerin tarihinin ABD tarafının eylemlerine bağlı olacağı kaydedildi.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılması direktifi verdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Haziran'da belirlenmesini talep ettiği 200 milyar dolar tutarında 5 bin Çin menşeli ürün listesi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine pek çok çeşidi kapsıyor.

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