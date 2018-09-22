taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Çin'den ABD'ye: Ordumuz askeri yaptırıma çok öfkeli

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pekin Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını ve askeri yaptırımlar nedeniyle tepki gösterildiğini açıkladı

AA | 22.09.2018 - 23:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Çin'den ABD'ye: Ordumuz askeri yaptırıma çok öfkeli

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang'ın, Bakanlığa çağrılan büyükelçi Barnstad'la yaptığı görüşmede, Washington yönetiminin Çin'e askeri yaptırımlar getirmesine yönelik protestosunu bildirdi.

"ÇİN-RUS ASKERİ İLİŞKİLER, ABD'Yİ BAĞLAMAZ"

Görüşmede Çin-Rus askeri ilişkilerinin iki egemen ülkenin olağan iş birliği olduğunu aktaran Cıng'ın, ABD'nin buna "hiç bir müdahale hakkı" bulunmadığını ifade etti.

Çin'den ABD'ye: Ordumuz askeri yaptırıma çok öfkeli

"ABD, YAPTIĞI HATAYI DÜZELTMELİ"

Cıng Zıguang, Terry Branstad'a, ABD'nin yaptırım kararının iki ülke ve iki ordu ilişkilerine ciddi zarar verdiği, uluslararası ve bölgesel konularda Çin-ABD iş birliğini ciddi şekilde etkilediğini aktararak, Pekin yönetiminin de ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını iletti.

Çin'in ABD'ye güçlü şekilde "yaptığı hatayı düzeltmesi ve sözde yaptırımları kaldırması" çağrısında bulunduğunu kaydeden Cıng, aksi halde bu durumdan kaynaklanan sonuçların tüm sorumlusunun ABD yönetiminin olacağını vurguladı.

Çin'den ABD'ye: Ordumuz askeri yaptırıma çok öfkeli

"ÇİN ORDUSU KARARDAN ÖFKELİ"

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de askeri yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin ordusu bu karardan güçlü öfke duyuyor ve kesinlikle karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çin-Rus askeri ilişkilerinin iki egemen ülkenin normal ilişkileri olduğunu ve ABD'nin buna karışmaya hakkı olmadığını belirten Vu, ABD'nin Çinli yetkililere yaptırım kararının, uluslararası normların açık şekilde ihlali olduğunu dile getirdi.

Sözcü Vu, ABD'ye "sözde yaptırımları" kaldırması, aksi takdirde sonuçlarına katlanması gerektiği uyarısı da yaptı.

Çin'den ABD'ye: Ordumuz askeri yaptırıma çok öfkeli

ÇİN'İN RUS SİLAHLARI ALMASINA YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, Rusya'dan 10 Rus Sukhoi SU-35 4üncü nesil savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerini satın alan Çin Savunma Bakanlığına bağlı Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerine yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtilen karar, departman üyelerinin ABD'ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerinin durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor.

Söz konusu karar ile ayrıca, ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti de yasaklanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

352
Af teklifinin kapsamadığı suçlar

Af teklifinin kapsamadığı suçlar

565
İran'da terör saldırısı

İran'da terör saldırısı

108
İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler

İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler

197
MHP'nin af önerisinin detayları belli oldu

MHP'nin af önerisinin detayları belli oldu

443
Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

92
Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri

Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM