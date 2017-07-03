Çin’den ABD’ye provokasyon uyarısı

ABD savaş gemisinin Triton Adası’nın 22 kilometre yakınına kadar gelmesini Çin, ‘‘Ciddi politik ve askeri provokasyon’’ olarak değerlendirdi.

SON VERİN ÇAĞRISI YAPILDI

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamada ‘‘ABD’ye Çin’in egemenlik ve güvenliğini ihlal eden provokasyonlara derhal son vermesi çağrısında bulunuyoruz.’’ denildi.

Çin’in yanı sıra Tayvan ve Vietnam’ın da hak iddia ettiği Paracel Adaları yakınlarında ABD donanması ve hava kuvvetleri son yıllarda bir çok tatbikat yaparak Çin’in tepkisini çekmişti.