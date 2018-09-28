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Çin'den ABD'ye: Şantaj ve baskılara boyun eğmeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin başlattığı ticaret savaşına yönelik, hiç kimsenin kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmeye hakkı olmadığını belirtti.

AA | 28.09.2018 - 23:16..
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Wang, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Çin'e ilave gümrük tarifeleri ile ''ticaret savaşı'' başlatan ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirdi.

Çin'den ABD'ye: Şantaj ve baskılara boyun eğmeyeceğiz

"ÇİN BOYUN EĞMEYECEK"

Wang, ''Uluslararası ticaret biri kazanırken diğerinin kaybettiği bir oyun olmamalı. Hiç kimse kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmemeli. Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Arakan krizine ilişkin de açıklamalar yapan Wang, Myanmar ve Bangladeşli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülkenin yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanların köylerine dönmelerinin hızlandırılması konusunda anlaştığını aktardı.

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